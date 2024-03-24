Італія

Влітку нігерієць скоріш за все залишить Неаполь.

Нападник роттердамського Феєнорда Сантьяго Хіменес вілтку може приєднатися до італійського Наполі. Про це повідомляє GFNI.

За інформацією джерела, 22-річний мексиканець може стати заміною Віктору Осімгену, який з великою долею ймовірності залишить Неаполь найближчого літа. В свою чергу, Наполі не планує шукати нігерійському футболісту тимчасову заміну, "партенопеї" потрібен гравець атаки, який буде здатний відразу допомагати команді у довгостроковій перспективі. Керівництво Наполі бачить в особі Хіменеса відповідну кандидатуру.

Вартість трансферу форварда Феєнорда може становити близько 50 мільйонів євро.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,8 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Сантьяго Хіменес відіграв за Феєнорд 35 матчів, забив 24 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Наполі готовий запропонувати за трансфер Судакова 55 млн. євро.