Італія

Наполі може дозволити піти своєму бомбардиру.

Три клуби готові заплатити велику суму за Віктора Осімгена.

Як повідомляє Football Italia з посиланням на Il Mattino, Челсі, Арсенал і ПСЖ готові запропонувати Наполі 90 мільйонів євро за трансфер нігерійського нападника.

У контракті Осімгена вказана сума відступних — 120-130 мільйонів євро. Президент неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентіс може продати гравця трохи дешевше, з огляду на той факт, що він уже прийняв рішення піти.

Зазначається, що самому форварду набридла Серія А.

У поточному сезоні Серії А Осімген провів 17 матчів, у яких відзначився 11 голами і 3 асистами.