Італія

Однак за безцінь ніхто провідного виконавця не віддасть.

Разом із італійською Болоньєю, у цьому сезоні прогресує й її шотландський атакувальний півзахисник Льюїс Фергюсон.

Шість голів та п’ять гольових передач у 30 матчах від 24-річного виконавця стали приводом для того, аби про нього почала говорити місцева преса й почали цікавитись можливим трансфером провідні клуби Серії A.

Зокрема, туринський Ювентус наразі є одним із фаворитів за право підписати гравця "россоблу".

Однак на заваді цьому можуть стати запити самої Болоньї.

Як і у випадку донецького Шахтаря та Георгія Судакова, клуб не хоче відпускати свого провідного футболіста за безцінь.

Проте запити команди Тіаго Мотти все ж таки більш скромні — 25 млн євро є початковою ціною, від якої наразі четвертий колектив країни готовий починати розмови про можливий продаж.

Повідомляється, що напередодні відбулось кілька раундів переговорів, які завершились "позитивно для Юве та гравця".

Нагадаємо, що Фергюсона придбали в шотландського Абердіна за 2 млн євро влітку 2022 року.