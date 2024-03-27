Італія

Досвідчений форвард, схоже, влітку залишить Мілан та продовжить кар'єру в США.

Нападник Мілана Олів'є Жиру з великою ймовірністю змінить клуб на правах вільного агента, оскільки його контракт із "россонері" завершується наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, ФК Лос-Анджелес досяг усної домовленості з 37-річним французьким форвардом щодо майбутнього літнього трансферу.

Відзначається, що документально наразі нічого не підписано, проте сторони дійшли згоди щодо умов контракту до грудня 2025 року.

У поточному сезоні Олів'є Жиру провів за Мілан 36 матчів, в яких він забив 14 голів та віддав 9 результативних передач.