Досвідчений форвард, схоже, влітку залишить Мілан та продовжить кар'єру в США.
Олів'є Жиру, Getty Images
27 березня 2024, 14:59
Нападник Мілана Олів'є Жиру з великою ймовірністю змінить клуб на правах вільного агента, оскільки його контракт із "россонері" завершується наприкінці поточного сезону.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, ФК Лос-Анджелес досяг усної домовленості з 37-річним французьким форвардом щодо майбутнього літнього трансферу.
Відзначається, що документально наразі нічого не підписано, проте сторони дійшли згоди щодо умов контракту до грудня 2025 року.
У поточному сезоні Олів'є Жиру провів за Мілан 36 матчів, в яких він забив 14 голів та віддав 9 результативних передач.