Італія

Півзахисник Наполі прокоментував трансферні чутки.

Словацький опорний півзахисник італійського Наполі Станіслав Лоботка навесні минулого року продовжив контракт із "Партенопеї".

Проте його внесок у чемпіонський сезон "південців" не міг залишитись поза увагою, тож коли результати Наполі почали мало тішити вболівальників, інші клуби розпочали активну роботу з підготовки можливого трансфера 29-річного виконавця.

Каталонська Барселона, незважаючи на всі свої негаразди з фінансами, наразі активно просувається в перемовинах щодо Лоботки.

І допоки позиція Наполі щодо продажу та спроможність іспанців задовільнити запити італійського колективу залишаються невизначеними, сам Станіслав радо коментує чутки довкола себе.

"Барселона? Зараз я думаю тільки про Наполі, але, звичайно, приємно, коли твій кумир дитинства хвалить тебе за те, як ти граєш.

Наразі в мене в голові думки тільки про повернення до розташування Наполі, щоб тренуватись перед наступною грою. У суботу у нас важливий матч проти Аталанти.

Але приховувати не буду — слова Хаві додали мені енергії, щоб продовжувати працювати над собою. Побачимо, що станеться влітку", — заявив словацький виконавець.

На рахунку Лоботки 40 матчів та один гольовий пас у цьому сезоні.