Півзахисник Наполі прокоментував трансферні чутки.
Станіслав Лоботка, Getty Images
28 березня 2024, 10:24
Словацький опорний півзахисник італійського Наполі Станіслав Лоботка навесні минулого року продовжив контракт із "Партенопеї".
Проте його внесок у чемпіонський сезон "південців" не міг залишитись поза увагою, тож коли результати Наполі почали мало тішити вболівальників, інші клуби розпочали активну роботу з підготовки можливого трансфера 29-річного виконавця.
Каталонська Барселона, незважаючи на всі свої негаразди з фінансами, наразі активно просувається в перемовинах щодо Лоботки.
І допоки позиція Наполі щодо продажу та спроможність іспанців задовільнити запити італійського колективу залишаються невизначеними, сам Станіслав радо коментує чутки довкола себе.
"Барселона? Зараз я думаю тільки про Наполі, але, звичайно, приємно, коли твій кумир дитинства хвалить тебе за те, як ти граєш.
Наразі в мене в голові думки тільки про повернення до розташування Наполі, щоб тренуватись перед наступною грою. У суботу у нас важливий матч проти Аталанти.
Але приховувати не буду — слова Хаві додали мені енергії, щоб продовжувати працювати над собою. Побачимо, що станеться влітку", — заявив словацький виконавець.
На рахунку Лоботки 40 матчів та один гольовий пас у цьому сезоні.