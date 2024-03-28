Англієць може залишити Турин.
Ілінг, getty images
28 березня 2024, 11:33
Вінгер Ювентуса Самуель Ілінг вілтку може залишити туринський клуб. Про це повідомляє Фабриціо Романо.
За інформацією джерела, серйозний інтерес до футболіста проявляють інші команди з Італії та Англії.
Контракт 20-річного англійця з туринцями розрахований до червня 2025 року. Наразі немає активних переговорів щодо його продовження, незважаючи на добрі стосунки між гравцем та керівництвом Юве.
Цього сезону Самуель Ілінг відіграв за Ювентус 19 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий продовжити контракт з Щесни зі зниженням зарплати.