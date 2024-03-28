Італія

Поляку таке може не сподобатися.

Туринський Ювентус готовий продовжити трудову угоду з польським воротарем Войцехом Шесни, але зі зниженням зарплати. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Зазначається, що 33-річний поляк хоче залишитися у Турині, але поки що представники футболіста та керівництво "Старої сеньйори" не досягли домовленості щодо зниження зарплати.

Діюча угода воротаря розрахована до червня 2025 року з зарплатнею 6,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.

Цього сезону Войцех Щесни відіграв за Юве 27 матчів, пропустив 22 м'яча та зібрав 12 "clean sheets".

Раніше повідомлялося, що Ювентусу знадобився півзахисник Болоньї.