Керівництво Наполі готує новий контракт на покращених умовах для грузинського вінгера команди Хвічі Кварацхелії. Таку інформацію надає La Gazzetta dello Sport.

Повідомляється, що 23-річний гравець не проти продовжити контракт із італійським клубом. Імовірність такого рішення збільшиться, якщо Наполі вдасться кваліфікуватися до Ліги чемпіонів наступного сезону.

Загалом Хвіча, його батько та агент переконані, що перебування в Неаполі, принаймні, ще на один сезон, може принести користь його розвитку.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс чудово розуміє, що задля збереження грузинського вінгера доведеться серйозно переглянути економічні умови його угоди. Тим не менш він готовий піти назустріч футболісту, оскільки цінує його спокійну поведінку та вплив на гру команди.

Сторони зустрінуться для обговорення умов нового контракту після завершення сезону. Передбачається, що зарплату гравця буде збільшено втричі з нинішніх 1,5 млн. до 4,5 млн. євро, можливо, з урахуванням бонусів. Буде скориговано і термін угоди, яка наразі діє до 2027 року. Контракт буде продовжено до 2028 або 2029 року.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 38 матчів, забив десять голів та віддав шість результативних передач.