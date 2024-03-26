Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Визначився 22-й учасник майбутнього турніру у Німеччині.

У рамках фіналу плей-оф відбору чемпіонату Європи-2024 у Німеччині збірна Грузії приймала збірну Греції на Борис Пайчадзе Динамо Арені у Тбілісі.

У першому таймі господарі поля виглядали краще за гостей, але відкрити рахунок так і не зуміли. У другій половині поєдинку греки перехопили ініціативу, що теж не призвело до результативних ударів. Додатковий час не допоміг виявити сильнішого, тож команди дійшли до серії пенальті, де звитягу святкували грузини.

Грузія — Греція 0:0 (4:2 по пен.)

Грузія: Мамардашвілі — Квірквелія, Кашія, Двалі — Шенгелія (Цитаїшвілі, 86), Кітеїшвілі (Квеквескірі, 104), Кочорашвілі, Какабадзе — Чакветадзе (Давіташвілі, 104), Зівзівадзе (Мікаутадзе, 75), Кварацхелія (Квілітая, 109)

Греція: Влаходімос — Балдок (Рота, 61), Мавропанос, Хацидіакос (Рецос, 106), Цимікас — Бакасетас, Курбеліс (Сіопіс, 67), Манталос (Бухалакіс, 98) — Масурас, Яннідіс (Якумакіс, 91), Пелкас (Константеліас, 61)

Попередження: Зівзівадзе, Квірквелія — Балдок, Хацидіакос, Мавропанос, Константеліас, Рота

Таким чином, колектив Віллі Саньйоля здобув місце у групі F Євро-2024, де зіграє проти Туреччини, Португалії та Чехії. Для Грузії це буде перший в історії чемпіонат Європи.