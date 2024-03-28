Італія

У грузинського півзахисника травма.

Півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія може пропустити гру 30 туру чемпіонату Італії проти Аталанти.

Прес-служба Наполі повідомила про те, що медобстеження виявило у 23-річного хавбека контрактуру м'яза лівого стегна, що приводить. Наразі футболіст проходить відновлення та займається у тренажерному залі.

Нагадаємо, Кварацхелія отримав травму у матчі за збірну Грузії у фіналі кваліфікації Євро-2024 з Грецією (0:0, 4:2 – пенальті).

Матч Наполі — Аталанта відбудеться 30 березня в Неаполі.