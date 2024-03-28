У грузинського півзахисника травма.
Хвіча Кварацхелія, Getty images
28 березня 2024, 17:28
Півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія може пропустити гру 30 туру чемпіонату Італії проти Аталанти.
Прес-служба Наполі повідомила про те, що медобстеження виявило у 23-річного хавбека контрактуру м'яза лівого стегна, що приводить. Наразі футболіст проходить відновлення та займається у тренажерному залі.
Нагадаємо, Кварацхелія отримав травму у матчі за збірну Грузії у фіналі кваліфікації Євро-2024 з Грецією (0:0, 4:2 – пенальті).
Матч Наполі — Аталанта відбудеться 30 березня в Неаполі.