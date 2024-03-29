Коментар від воротаря щодо нинішньої форми.
Джаїнлуджі Буффон - Getty Images
29 березня 2024, 22:57
Джаїнлуджі Буффон розповів щодо своєї нинішньої форми.
"Вже 9 місяців я майже не займаюся спортом, тому що, напевно, з мене вистачить", — цитує Джанлуїджі ресурс Stasera c'è Cattelan.
"Мені потрібно знову знайти бажання і волю до фізичних навантажень. Думаю, в найближчі кілька місяців я спробую відновитися, а поки не буду займатися спортом.
Річ у тім, що 30 з гаком років я вів одне й те саме життя, і зараз я досяг точки насичення, мені потрібна мотивація".
Досвідчений воротар завершив кар'єру у 2023 році.