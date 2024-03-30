Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та бергамаська Аталанта.

Неаполітанський Наполі та бергамаська Аталанта зіграють у рамках тридцятого туру італійської Серії A.

Франческо Кальцона, після нічиєї проти міланського Інтера (1:1), залучив до стартового складу Руї ліворуч у захисті, тоді як Распадорі зіграє ліворуч в атаці.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі перемоги над лісабонським Спортінгом (2:1), використав із перших хвилин Карнесеккі в рамці воріт, тоді як Скальвіні зіграє в трійці центральних захисників, а Гатебур та Дзаппакоста розташуються на флангах. Палашич долучиться до пари під нападником.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре — Політано, Осімген, Распадорі.

Запасні: Голліні, Контіні-Барановський, Маццоккі, Натан, Естігор, Олівера, Дендонкер, Зелінські, Каюсте, Ліндстрьом, Сімеоне, Нгонге.



Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Гін, Колашинац — Гатебур, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста — Пашалич, міранчук — Скамакка.

Запасні: Муссо, Россі, Толой, Гольм, Паломіно, Копмейнерс, Туре, Лукман, Джимсіті, Баккер, Руджері, Адопо, Де Кетеларе.



Гра Наполі — Аталанта почнеться о 13:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.