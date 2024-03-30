Неаполітанський клуб підтримав свого гравця.
Жезус та Ачербі, getty images
30 березня 2024, 13:17
Італійський Наполі запустив кампанію проти расизму на тлі інциденту із бразильським центральним захисником клубу Жуаном Жезусом. Про це йдеться на офіційний сторінці клубу у соцмережі Х.
"Ми віримо у світ, де є рівність та повага – це не просто марна ілюзія, а конкретні та загальновизнані принципи.
Щоб це сталося, ми не повинні мовчати. В матчі з Аталантою у нас буде підходяща можливість підняти наш голос і всім разом сказати "НІ" расизму", — йдеться у заяві Наполі.