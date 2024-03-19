Італія

Конфлікт продовжує набирати обертів.

Вчора, 18 березня, збірна Італії виключила зі своєї заявки захисника Інтера Франческо Ачербі через расистський скандал, пов'язаний із захисником Наполі Жуаном Жезусом під час нещодавнього матчу Серії А.

Після цього інциденту та звісток із національної команди, Ачербі сказав, що не говорив расистських слів.

"Я ніколи не говорив расистських слів. Я граю у футбол вже 20 років і стежу за тим, що говорю. На полі відбувається багато чого, можна багато чого сказати, але після свистка ми тиснемо один одному руки", — наводить слова Ачербі сайт журналіста. Джанлукі ді Марціо.

Після цього з критикою виступив Жезус, опублікувавши пост в Instargram.

"Для мене питання було закрито вчора вибаченнями на полі, і я хотів би не повертатися до чогось настільки мерзенного, як те, що мені довелося пережити.

Однак сьогодні я прочитав заяви Ачербі, які повністю суперечать реальним фактам, тому, що він сам сказав вчора на полі, а також доказам, підтвердженим недвозначними відео та результатом читання по губах, за яким він просить у мене вибачення. Тому я не буду це терпіти. Боротьба з расизмом точиться тут і зараз.

Ачербі сказав мені: "Вали звідси, чорний, ти просто нігер". Після мого звернення до рефері він визнав свою неправоту і вибачився, додавши: "Для мене нігер — це просто ще одна образа".

Сьогодні він змінив свою версію і стверджує, що жодної расистської образи не було. Мені нема чого додати", — написав бразилець.