Італія

Гідна заміна французу.

Керівництво Мілана розглядає грузинського воротаря Валенсії Гіоргі Мамардашвілі, як можливу заміну нинішньому голкіперу команди Майку Меньяну. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, на даний момент французький воротар та Мілан не можуть домовитися щодо умов нового контракту. Меньян хоче отримати зарплату у розімірі восьми мільйонів євро на рік. У свою чергу керівництво італійського клубу не хоче платити 28-річному голкіперу більше семи мільйонів євро, які отримує найоплачуваніший гравець "россонері" Рафаель Леау.

Наголошується, що Мілану доведеться заплатити за Мамардашвілі близько 40-50 млн. євро.

Діючий контракт Меньяна з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 3,6 млн. євро на рік.

В свою чергу контракт Мамардашвілі з Валенсією діє до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Гіоргі Мамардашвілі відіграв за Валенсію 28 матчів, пропустив 32 голи та зібрав 9 "clean sheets".