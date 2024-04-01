Італія

Наразі півзахисник хоче залишитися у нинішній команді.

Юссуф Фофана розповів щодо інтересу з боку Мілану.

"Я вважаю, що Мілан — це дійсно величезний клуб. Всі знають Мілан і список його успіхів", — цитує півзахисника Milan News.

"Але окрім балачок в Італії, я зосереджений на своїй місії вивести Монако в Лігу чемпіонів, яка буде схожа на марафон.

Відтепер і до завершення сезону кожен матч схожий на фінал. І залишилося грати сім зустрічей. Ми повинні "знайти" бали, віддавати всі сили в кожному матчі. Коли ти граєш за Монако, ти знаєш, що Ліга чемпіонів є природною метою клубу.

Як уже було сказано, Мілан є одним із найбільших клубів у світі з багатьма трофеями, але зараз я зосереджений на тому, щоб потрапити в Лігу чемпіонів з Монако".

Цього сезону 25-річний гравець провів 28 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 3 асисти.