Італія

19-річний італієць продовжить виступати у складі "росcонері".

Півзахисник Мілана Кевін Дзеролі продовжить виступати у складі італійського клубу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" вже досягло принципової згоди з боку 19-річного італійця про продовження контракту і залишилося лише узгодити останні деталі.

Чинний контракт футболіста з Міланом розрахований до літа 2027 року.

На рахунку Дзеролі лише три поєдинки за основну команду. Більшість матчів він проводить за молодіжний склад, де забив сім голів.

Раніше повідомлялося, що Жиру по закінченню сезону переїде до США.