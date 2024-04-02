Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 1 квітня 2024 року.
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02 квітня 2024, 00:35
Інтер обіграв Емполі, Коваленко залишився в запасі.
"Нерадзуррі" впевнено йдуть за титулом, набравши 76 очок після 29 турів.
Огляд матчу:
Інтер - Емполі 2:0
Голи: Дімарко, 5, Санчес, 81
Інтер: Аудеро — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу (Аугусто, 69), Мхітарян (Фраттезі, 84), Дімарко (Асллані, 69) — Тюрам, Мартінес (Думфріс, 77)
Емполі: Капріле — Берешинські, Валюкевич, Луперто, Пеццелла (Какаче, 73) — Журковські, Марін, Бастоні — Гьясі (Дестро, 82), Камб'ягі — Бабакар Ньянг (Канчельєрі, 82)
Попередження: Камб'ягі, Какаче.