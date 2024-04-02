Італія

Президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс особисто прагне запросити італійського фахівця.

Колишній головний тренер Ювентуса, Інтера, Челсі та Тоттенгема Антоніо Конте влітку може очолити Наполі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 54-річного фахівця на посаді керманича неаполітанців хоче особисто бачити президент клуба Ауреліо Де Лаурентіс, який готовий надати Конте кард-бланш на наступні два трансферні вікна, щоб сформувати "чемпіонську" команду.

Зазначається, що Антоніо Конте міг стати головним тренером Наполі ще восени 2023 року, проте сам фахівець відмовився, щоб перепочити та провести час із родиною. Втім, у Де Лаурентіса та скандального тренера зберігаються чудові відносини.

Раніше повідомлялося, що Конте також входить в шорт-лист мюнхенської Баварії, проте не є пріоритетним варіантом.