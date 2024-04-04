Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 3 квітня 2024 року.
Фіорентина — Аталанта, Getty Images
04 квітня 2024, 07:45
У рамках першого матчу півфіналу Кубка Італії Фіорентина на власному полі здолала бергамаську Аталанту.
Команда Вінченцо Італьяно в цій грі більш якісно підійшла до атакувальних дій, тож зуміла перетворити шокуючий постріл посеред першого тайму на підсумкову перемогу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Аталанта в матчі півфіналу Кубка Італії-2023/24:
Фіорентина — Аталанта 1:0
Гол: Мандрагора, 31
Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Парізі — Мандрагора, Бонавентура — Гонсалес, Бельтран (Артур, 78), Куаме — Белотті (Іконе, 85).
Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Гольм (Гатебур, 89), де Рон, Пашалич (Едерсон, 46), Руджері (Баккер, 60) — Копмейнерс, міранчук (Скамакка, 46) — Лукман (Туре, 78).
Попередження: Мандрагора, Куаме — міранчук, де Рон, Скамакка.