Італія

Парижани знову в фіналі.

В рамках 1/2 фіналу Кубка Франції, ПСЖ мінімально переміг Ренн (1:0) та вийшов у фінал турніра.

За інформацією Opta, ПСЖ зіграє у фіналі Кубка Франції в 20-й раз у своїй історії, що є абсолютним рекордом французького футболу. Таким чином парижани обігнали за цим показником Олімпік Марсель, який 19 разів грав у фіналі Кубка Франції.

Нагадаємо, першим фіналістом нинішнього розіграшу Кубка Франції став Ліон, який розгромив на своєму полі Валансьєн із рахунком 3:0. Фінальний матч відбудеться 25 травня на стадіоні "П'єр-Моруа".