Італія

Тренер висловив думку стосовно наступного матчу.

Ігор Тудор розповів щодо наступного матчу з Ромою.

"Мені завжди подобалися ці важливі матчі. З іншого боку, це гра, як і будь-яка інша", — цитує Ігора La Lazio Siamo Noi.

"Правильний антагонізм і повага до суперників, гри та футболу. Для мене це справжнє дербі.

Як ви розумієте, з трьома іграми за сім днів, тренувань було мало, ми трохи працювали. Треба якомога краще підготуватися до наступних тренувань.

Я бачив більше позитивних речей у матчі з Ювентусом, ніж негативних. Ми на правильному шляху, я відчуваю, що гравці дуже переконані в тому, що ми робимо.

Бачив матчі Роми, дуже цікаво. Вона відрізняється від команди Жозе Моурінью, запрошення Даніеле Де Россі було правильною ідеєю враховуючи тих гравців, яких вони мають. У їхній грі є якість, він зробив хорошу роботу. Мушу визнати, що двом командам з такими характеристиками, які хочуть володіти м'ячем, буде дуже важко.

Коли ти починаєш працювати, ти робиш це, думаючи про свій футбол, потім все складається потроху. Це не виглядає так, що ти починаєш грати у футбол, а потім через п’ять днів змінюєшся, стиль завжди має бути більш-менш однаковим".

Команда Ігоря Тудора зіграє з Ромою 6 березня о 19:00 за київським часом.