У клубі розглядають можливість трансферу захисника Вольфсбург.
Максенс Лакруа - Getty Images
05 квітня 2024, 21:56
Мілан розглядає варіант з трансфером Максенса Лакруа наступного літа — повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Скаути вже переглядали захисника у матчах Вольфсбурга. Найближчим часом має відбутися зустріч з агентами гравця.
У складі німецької команди Максенс виступає з 2020 року. Наразі Лакруа є одним з найкращих на своїй позиції у Бундеслізі, у попередні роки ним цікавилися клуби з топових чемпіонатів, в тому числі ПСЖ і Челсі.
Цього сезону 23-річний гравець провів 26 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.