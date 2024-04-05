Італія

У клубі розглядають можливість трансферу захисника Вольфсбург.

Мілан розглядає варіант з трансфером Максенса Лакруа наступного літа — повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Скаути вже переглядали захисника у матчах Вольфсбурга. Найближчим часом має відбутися зустріч з агентами гравця.

У складі німецької команди Максенс виступає з 2020 року. Наразі Лакруа є одним з найкращих на своїй позиції у Бундеслізі, у попередні роки ним цікавилися клуби з топових чемпіонатів, в тому числі ПСЖ і Челсі.

Цього сезону 23-річний гравець провів 26 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.