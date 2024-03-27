У клубі задоволені грою сербського центрфорварда.
Лука Йович, Getty Images
27 березня 2024, 20:58
Мілан збирається оновити свою угоду з центральним нападником Лукою Йовичем, передає журналіст Маттео Моретто.
Найближчими тижнями клуб планує провести переговори з агентом 26-річного серба. Повідомляється, що усі сторони зацікавлені у продовженні співпраці.
У поточному сезоні Йович взяв участь у 24 матчах Мілана у всіх турнірах, відзначившись 8 голами та асистом.
Нападник дістався "россонері" безкоштовно, перебравшись до клубу наприкінці літнього трансферного вікна-2023 з Фіорентини на правах вільного агента. Його нинішня угода з Міланом розрахована до кінця нинішньої кампанії.
Раніше повідомлялося, що Лос-Анджелес досяг домовленості з Олів'є Жиру.