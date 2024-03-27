Італія

У клубі задоволені грою сербського центрфорварда.

Мілан збирається оновити свою угоду з центральним нападником Лукою Йовичем, передає журналіст Маттео Моретто.

Найближчими тижнями клуб планує провести переговори з агентом 26-річного серба. Повідомляється, що усі сторони зацікавлені у продовженні співпраці.

У поточному сезоні Йович взяв участь у 24 матчах Мілана у всіх турнірах, відзначившись 8 голами та асистом.

Нападник дістався "россонері" безкоштовно, перебравшись до клубу наприкінці літнього трансферного вікна-2023 з Фіорентини на правах вільного агента. Його нинішня угода з Міланом розрахована до кінця нинішньої кампанії.

Раніше повідомлялося, що Лос-Анджелес досяг домовленості з Олів'є Жиру.