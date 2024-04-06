Вінгер італійського Наполі Хвіча Кварацхелія продовжить контракт з неаполітанським клубом наприкінці цього сезону. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, новий контракт грузинського футболіста передбачатиме збільшення його заробітної плати.

Зазначається, що керівництво Наполі вкрай високо оцінює внесок Кварацхелії в гру команди. Однак джерело не уточнює, на який термін буде розрахований новий контракт 23-річного грузина.

Діюча угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 36 матчі, забив десять голів та віддав шість результативних передач.

Нещодавно була інформація, що Наполі готовий втричі збільшити зарплатню Кварацхелії.