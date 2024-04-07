Італія

Коментар від форварда стосовно перемоги у принциповому матчі.

Теммі Абрагам розповів щодо переможного матчу з Лаціо.

"Для мене та команди це дуже особливий день. Дербі – це завжди та гра, якої ти чекаєш з нетерпінням, вона додала нам впевненості", — цитує Теммі ресурс DAZN.

"На нас чекає ще одна важлива гра, якій ми дуже раді, тому ми повинні перенести цю віру на наступні матчі.

Виходячи на поле, ти чуєш вболівальників, у тебе є таке відчуття, яке ти не можеш пояснити. Це були довгі дев’ять місяців, я дуже радий повернутися.

Мені просто потрібно максимально допомогти команді, це важливий етап сезону. Ми повинні продовжувати, боротися, мені довелося сьогодні допомагати в захисті, і це те, що я зроблю для команди.

Даніеле Де Россі дуже емоційний! Перед грою ви можете почути в його голосі, що це означає для нього. Він все ще гравець у глибині душі, і це дуже важливо для нас, нам потрібен хтось, хто знає, як отримати від нас найкраще, і він робить це так добре".

У матчі Серії А Рома виграла у Лаціо завдяки голу Джанлуки Манчіні.