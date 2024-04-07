Колектив Массімілліано Аллегрі набрав три очки.
Ювентус - Фіорентина, Getty Images
07 квітня 2024, 23:56
У рамках 31-го туру чемпіонату Італії Ювентус на своєму полі приймав Фіорентину.
Підопічні Аллегрі зуміли набрати три пункти завдяки голу від Гатті на 21-й хвилині гри.
Ювентус - Фіорентина 1:0
Гол: Гатті 21
Ювентус: Щесни, Гатті, Бремер, Даніло, Камбіазо (Алькарас 75), Локателлі, МакКенні, Рабіо, Костич (Ілінг-Джуніор 59), К'єза (Йїлдіз 59), Влахович (Кін 86).
Фіорентина: П. Терраччьяно, Кайоде (Додо 84), Міленкович, Раньєрі, Бірагі, Мандрагора (М. Лопес 46), Бонавентура, Н. Гонсалес, Барак (Нзола 61), Куаме (Бельтран 61), Белотті (Соттіл 46).
Попередження: Камбіазо 69, Йїлдіз 87 — Бельтран 90+3.