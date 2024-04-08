Італія

Одіозний італієць нагадав про себе.

Колишній нападник збірної Італії Антоніо Кассано розкритикував роботу Массіміліано Аллегрі в Ювентусі. Цитує італійця Football Italia.

"Інтер набагато, набагато сильніший за Юве в цьому сезоні, але Аллегрі пора йти, враховуючи розмови про те, що його кар'єра заснована на результатах, а він нічого не виграв за три роки.

Він повинен був піти ще в минулому сезоні. У Ювенутса 17 гравців різних збірних, клуб витратив 160 млн. євро на трансфери, але вони грають абияк, навіть три точних паси поспіль віддати не можуть.

Це просто посміховисько, коли Аллегрі каже, що Ювентус має потрапити в четвірку. Просто подивіться на Болонью: грають у чудовий футбол, а витратили десь півтора євро.

Мілан взяв Скудетто з Круничем, Беннасером, Калабрією і Калюлю, але того року у Юве була сильніша команда. Наполі віддав трьох основних гравців, але підписав Кварацхелію, Замбо-Ангісса і відірвався на 20 очок. Тому Ювентус потребує кардинальних змін", — заявив Кассано.