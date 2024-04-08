Італія

Культовий тренер розповів щодо виступів римського клубу.

Арігго Саккі розповів щодо нинішніх виступів Роми під керівництвом Даніеле Де Россі та Мілана.

"Мілан має європейський стиль, а Рома значно покращилася", — цитує тренера La Gazzetta dello Sport.

"Мілан фізично у формі, вони виграли п’ять матчів поспіль у Серії А, а це означає, що команда отримує усвідомлення того, що їй потрібно залишатися там.

Рома показала чудову гру (проти Лаціо), і зараз вони в непоганій формі. Коли прийшов Де Россі, стався прорив.

Команда рухається за планом. Іноді траплялися прорахунки, як у Лечче, але в цілому вони завжди зосереджені, наполегливо працюють і борються. Не забувайте, як важко залишатися врівноваженим у такому місці, як Рома".

Рома розглядає варіант з запрошенням Мануеля Пеллегріні на посаду головного тренера.