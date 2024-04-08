Італія

У клубі розглядають варіанти з досвідченим наставником.

Рома розглядає варіант з запрошенням Мануеля Пеллегріні наступного літа — повідомляє ресурс One Football.

Зустріч між представниками Роми з Мануелем Пеллегріні вже відбулася. Також наставник відвідав столичне дербі між командою і Лаціо.

Одразу після цього Пеллегріні зустрівся з керівництвом римського клубу, щоб обговорити своє майбутнє. Наразі Даніеле Де Россі ще не гарантував собі продовження роботи в майбутньому.

Разом з Бетісом Мануель виходив до плей-оф Ліги Європи, а також регулярно займає високі місця у Ла Лізі.