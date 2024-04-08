Італія

Чергова порція критики на адресу португальця від Кассано.

Колишній нападник Мілана та збірної Італії Антоніо Кассано засумнівався у високому рівні гри вінгера "россонері" Рафаеля Леау. Цитує скандального італійця Football Italia.

"Леау вважає себе генієм, і деякі навіть із ним згодні. Я вважаю його просто хорошим гравцем і не змінив своєї думки.

П'ять з половиною місяців він не забивав у такій поганій лізі, як Серія А. Кілька років тому він би насилу грав за шосту-сьому команду чемпіонату Італії.

Подивіться на Лаутаро — зараз це гравець світового класу. Він бореться за м'яч, забиває, віддає передачі, б'ється по всьому полю. Він лідер у всіх відношеннях", — заявив Кассано.