Італія

Коментар від півзахисника Інтера стосовно переможного матчу з Удінезе.

Хакан Чалханоглу розповів щодо виграного матчу з Удінезе, в якому він відмітився голом.

"Я вперше відчув тиск, тому що ми провалювалися", цитує Хакана ресурс Sky Sports Italia.

"Цього вечора я був дуже зосереджений. Я виконав пенальті на низькій висоті, тому що воротар Удінезе особливо високий. Я завжди говорю про це з Янном Зоммером. Завжди намагаюся трненувати цей компонент. Я щасливий. Коли ціль близька, увага має бути ще більшою.

Я не люблю говорити про минуле. Я в хороших стосунках з деякими моїми колишніми одноклубниками.

Те, що сталося, залишилося в минулому. Я мовчав і думав тільки про своїх одноклубників і вболівальників Інтера, які завжди зі мною".

У матчі Серії А Інтер виграв в Удінезе, забивши двічі у другому таймі.