Італія

Коментар від вінгера Наполі стосовно своїх виступів.

Хвіча Кварацхелія розповів щодо стартового етапу виступів у футболі.

"Футбол для мене — це життя. Я грав із друзями на вулиці щоразу, коли виходив із дому. Навіть після тренувань грав із ними. Я робив свої перші кроки у вуличному футболі, тому моє коріння звідти", — цитує Хвічу Il Mattino.

"Думаю, ви можете побачити це з того, як я граю на полі. На вулиці ти робиш багато торкань м’яча, тобі не хочеться з ним розлучатися.

І навіть зараз, коли я виступаю на справжніх полях, на великих стадіонах, я досі намагаюся грати так само, як на вулиці. Вулиці виховали мене як гравця і надихали на нові звершення.

У 8 років я почав грати у справжньому клубі. Потім, у віці 11 років перейшов у велику академію тбіліського Динамо. Я провів там п’ять років. Усі в клубі мені дуже допомагали".

Цього сезону 23-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах, забив 10 голів і віддав 7 асистів.