Іспанець хоче залишити "орлів", але, хто ж його відпустить безкоштовно...
Луїс Альберто, getty images
13 квітня 2024, 00:48
Півзахисник римського Лаціо Луїс Альберто заявив, що хоче залишити свій нинішній клуб. Цитує 31-річного іспанця Ніколо Скіра.
"Я виходжу з проекту Лаціо.
Я попросив, щоб мене продали, і я покину клуб під час літнього трансферного вікна. Я готовий відмовитися від усієї зарплати заради розірвання контракту", — заявив Луїс Альберто.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею чотири мільйона євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 24 млн. євро.
Цього сезону Луїс Альберто відіграв за Лаціо 39 матчів, забив чотири голи та віддав вісім результативних передач.