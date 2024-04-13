Італія

Іспанець хоче залишити "орлів", але, хто ж його відпустить безкоштовно...

Півзахисник римського Лаціо Луїс Альберто заявив, що хоче залишити свій нинішній клуб. Цитує 31-річного іспанця Ніколо Скіра.

"Я виходжу з проекту Лаціо.

Я попросив, щоб мене продали, і я покину клуб під час літнього трансферного вікна. Я готовий відмовитися від усієї зарплати заради розірвання контракту", — заявив Луїс Альберто.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею чотири мільйона євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 24 млн. євро.

Цього сезону Луїс Альберто відіграв за Лаціо 39 матчів, забив чотири голи та віддав вісім результативних передач.