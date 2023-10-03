Італія

Нова угода з футболістом розрахована до літа 2027 року.

Лаціо на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із півзахисником Луїсом Альберто.

Нова угода з 31-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року.

Нагадаємо, Луїс виступає за римський клуб із 2016 року, коли він залишив Ліверпуль. За цей час він провів 271 матч, забивши 49 голів.

У нинішньому сезоні Альберто провів вісім матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.