Нова угода з футболістом розрахована до літа 2027 року.
Луїс Альберто, ФК Лаціо
03 жовтня 2023, 11:59
Лаціо на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із півзахисником Луїсом Альберто.
Нова угода з 31-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року.
Нагадаємо, Луїс виступає за римський клуб із 2016 року, коли він залишив Ліверпуль. За цей час він провів 271 матч, забивши 49 голів.
У нинішньому сезоні Альберто провів вісім матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.