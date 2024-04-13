Італія

Керманич Лаціо висловився на тему відмови підопічного надалі виступати за клуб.

Іспанський атакувальний півзахисник Луїс Альберто вночі зробив заяву про те, що хоче терміново розірвати чинний контракт із римським Лаціо.

Безумовно резонансна подія не могла залишитись без коментаря головного тренера "орлів" Ігора Тудора, тим паче, що подія відбулась одразу після перемоги над Салернітаною в рамках тридцять другого туру Серії A (4:1).

"Щодо висловлювань Луїса Альберто, то я не хочу це коментувати. Це між ним і клубом, він провів хороший матч, і це те, що мене цікавить.

Натомість, щодо Феліпе Андерсона, то я завжди мав ідею поставити його в основу, він золотий хлопчик, і я добре бачу його в моєму типі футболу", — заявив хорватський фахівець.

Цього сезону Луїс Альберто відіграв за Лаціо 39 матчів, забив чотири голи та віддав вісім результативних передач.