Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 12 квітня 2024 року, 21:45.

У рамках тридцять другого туру італійської Серії А римський Лаціо вдома обіграв Салернітану.

Господарі видали потужний перший тайм, за ходом якого тричі вразили ворота суперників.

І якби не пропущений тоді м’яч, то столичний колектив мав би нагоду впевнено доводити гру до логічного завершення після перерви.

Утім, Салернітана свій успіх не розвинула й зрештою отримала ще й четвертий гол у власні ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Салернітана 4:1 в матчі 32-го туру італійської Серії А-2023/24:

Лаціо — Салернітана 4:1

Голи: Андерсон, 7, 35, Весіно, 14, Ісаксен, 88 - Чауна, 16

Лаціо: Мандас — Марушич (Хісай, 58), Патрік, Казале, Гіла Фуентес (Ісаксен, 84) — Андерсон, Весіно (Ровелла, 81), Камада, Лаццарі — Альберто (Катальді, 80) — Кастельянос (Родрігес, 80).

Салернітана: Костіль — Д'ємбер, Боатенг (Манолас, 46), Пірола — Дзанолі (Самбія, 46), Кулібалі, Маджоре (Леговскі, 46), Брадарич — Чауна, Кандрева (Альберто Мартегані, 85) — Іквуемесі (Залман Вайссман, 76).

Попередження: Кулібалі