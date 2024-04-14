Італія

Перехід півзахисника Лаціо може відбутися наступного літа.

Ювентус цікавиться трансфером Феліпе Андерсона — повідомляє журналіст Руді Галетті.

Наразі команда думає над запрошенням Феліпе в якості вільного агента.

30-річному гравцю було надіслано офіційну пропозицію, яку скоро буде підписано. Усна угода між сторонами вже досягнута, залишилося лише підписати документи.

Чинний контракт бразильця з "орлами" спливає 30 червня 2024 року. Його зарплатня в Римі складає 2,8 млн. євро на рік.

Цього сезону 30-річний гравець провів 44 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 7 асистів.