Італія

У клубі розглядають можливість залишити півзахисника надовше.

Ювентус хоче продовжити угоду з Вестоном Маккенні і залишити його в команді — повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Нинішній контракт півзахисника до 2025 року. Зараз немає конкретики щодо цього.

У разі непродовження угоди Ювентус може розглянути варіант з продажем Вестона наступного літа. Наразі клуб вже мав декілька пропозицій. Серед інших кандидатів називається Рома.

Цього сезону 25-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах та віддав 10 асистів.