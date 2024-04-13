Ювентус хоче продовжити угоду з Вестоном Маккенні і залишити його в команді — повідомляє журналіст Маттео Моретто

Нинішній контракт півзахисника до 2025 року. Зараз немає конкретики щодо цього. 

У разі непродовження угоди Ювентус може розглянути варіант з продажем Вестона наступного літа. Наразі клуб вже мав декілька пропозицій. Серед інших кандидатів називається Рома. 

Цього сезону 25-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах та віддав 10 асистів. 