У клубі розглядають можливість залишити півзахисника надовше.
Вестон Маккенні, Getty Images
13 квітня 2024, 21:56
Ювентус хоче продовжити угоду з Вестоном Маккенні і залишити його в команді — повідомляє журналіст Маттео Моретто.
Нинішній контракт півзахисника до 2025 року. Зараз немає конкретики щодо цього.
У разі непродовження угоди Ювентус може розглянути варіант з продажем Вестона наступного літа. Наразі клуб вже мав декілька пропозицій. Серед інших кандидатів називається Рома.
Цього сезону 25-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах та віддав 10 асистів.