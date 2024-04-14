У рамках чергового туру чемпіонату Італії Мілан вирушив на виїзд до Сассуоло.

Поєдинок для "россонері" складався непросто, проте наприкінці зустрічі вони вирвали нічию, зробивши рахунок 3:3.

Огляд матчу

Сассуоло — Мілан 3:3

Голи: Пінамонті, 4, Лор'єнте, 10, 53 -  Леау, 20, Йович, 59, Окафор, 84

Сассуоло: Консільї — Тольян, Ерлич, Феррарі, Віті — Болока (Рачич, 77), Обіанг  — Вольпато (Дефрель, 46), Торстведт, Лор'єнте (Конрадсен Сейде, 77) — Пінамонті

Мілан: Спортьєлло — Флоренці, К'єр (Габбія, 55), Тіав, Ернандес — Адлі (Окафор, 82) — Чуквезе (Пулішич, 65), Муса (Жиру, 55), Лофтус-Чік (Рейндерс, 55), Леау — Йович

Попередження: Феррарі, Пінамонті — Тіа. 