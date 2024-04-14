Італія

Результат матчу італійської Серії А.

В матчі 32-го туру Серії А Сассуоло приймало Мілан.

На перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь господарів — Пінамонті та Лор'єнте засмутили "россонері", але Леау скоротив відставання.

Після перерви справи господарів стали ще гірші. Лор'єнте оформив дубль. Проте гості не знітились та знайшли в собі сили відігратись. Йович зробив рахунок 3:2 на 59-й хвилині, а Окафор врятував команду від поразки на 84-й хвилині — 3:3.

Мілан має 69 очок та залишився на 2 сходинці, Сассуоло на передостанньому місці з 26 балами.

Сассуоло — Мілан 3:3

Голи: Пінамонті, 4, Лор'єнте, 10, 53 - Леау, 20, Йович, 59, Окафор, 84

Сассуоло: Консільї — Тольян, Ерлич, Феррарі, Віті — Болока (Рачич, 77), Обіанг — Вольпато (Дефрель, 46), Торстведт, Лор'єнте (Конрадсен Сейде, 77) — Пінамонті

Мілан: Спортьєлло — Флоренці, К'єр (Габбія, 55), Тіав, Ернандес — Адлі (Окафор, 82) — Чуквезе (Пулішич, 65), Муса (Жиру, 55), Лофтус-Чік (Рейндерс, 55), Леау — Йович

Попередження: Феррарі, Пінамонті — Тіа