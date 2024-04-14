Колектив Сімоне Індзагі не зумів здобути чергові три очки.
Інтер - Кальярі, Getty Images
14 квітня 2024, 23:56
У рамках 32-го туру чемпіонату Італії Інтер на своєму полі приймав Кальярі.
"Нерадзуррі" двічі виходили вперед під час зустрічі, проте втратили перемогу на 83-й хвилині гри, коли гості забили другий гол.
Інтер — Кальярі 2:2
Голи: Тюрам, 12, Чалханоглу, 74 - Шомуродов, 65, Віола, 83
Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні (Б'юкенен, 86) — Дарміан (Думфріс, 75), Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Фраттезі, 64), Дімарко (Аугусто, 76) — Санчес (Арнаутович, 75), Тюрам
Кальярі: Скуффет — Хацидіакос (В'єтеска, 88), Міна, Оберт — ди Пардо (Дзаппа, 78), Янкто (Праті, 29), Макумбу, Сулемана, Аугелло — Шомуродов (Віола, 78), Лувумбу (Лападула, 78)
Попередження: Праті, Міна.