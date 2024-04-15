Італія

Трагедія втрутилася у справи клубу.

Фіорентина призначила нового генерального директора замість покійного Джузеппе Бароне. Про це повідомляє офіційний сайт флорентійського клубу.

Вакантну посаду обійняв 66-річний Алессандро Феррарі.

З цього приводу, президент Фіорентини Рокко Коміссо виступив із офіційною заявою.

"Нам буде важко без людини, яка знала все і всіх, і щодня тримала мене в курсі справ клубу. Алессандро Феррарі стає генеральним директором, а Даніеле Праде продовжить роботу спортивного директора.

Це люди, яких я знаю відтоді, як ми приступили до роботи у Фіорентині, і на яких тепер будуть покладені великі обов'язки. Вони працюватимуть за моєї повної підтримки та допомоги. І їм доведеться не тільки багато і добре працювати, а й також діяти злагоджено", — заявив Коміссо.

Нагадаємо, колишній генеральний директор "фіалок" Джузеппе Бароне 17-го березня, у день матчу Фіорентини з Аталантою в рамках 29-го туру італійської Серії А, відчув нездужання. 57-річного функціонера відразу госпіталізували в клініку "Сан Раффаеле", а згодом йому зробили операцію на серці, проте за два дні він помер.