Італія

Зараз форвард не розглядає можливість зміни чемпіонату.

Кенан Їлдиз хоче продовжити угоду з Ювентусом — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Також форвард планує змінити нинішніх агентів через різне бачення щодо свого майбутнього. Нинішній контракт розрахований до 2027 року.

Наразі Ювентус розглядає можливість в рамках угоди підвищення зарплатні Кенана. Вона може зрости до 1,2 мільйонів євро на рік.

Цього сезону 18-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 1 асист.