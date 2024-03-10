Італія

"Стара синьйора" має намір продовжити угоду з турецьким форвардом.

Молодий нападник туринського Ювентуса Кенан Їлдиз може продовжити виступати у складі "старої синьйори". Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво туринського клубу задоволене виступами та прогресом 18-річного турка і має намір продовжити з ним контракт до літа 2029 року.

Також зазначається, що туринці готові запропонувати гравцеві зарплату вчетверо більшу за ту, яку він отримує зараз — новий оклад може зрости до 1,2 мільйонів євро на рік.

На даний момент Кенан заробляє 300 тисяч євро за сезон. Його контракт розрахований до літа 2027 року.

Цього сезону Ілдиз провів 26 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав один асист.