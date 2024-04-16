Італія

Тренер висловив думку стосовно змін у команді.

Фабіо Капелло розповів щодо нинішніх виступів Ювентуса.

"Ювентусу треба як мінімум чотири якісних підсилення, щоб серйозно конкурувати з Інтером за чемпіонство наступного сезону", — цитує Фабіо La Gazzetta dello Sport.

"Ювентусу треба хтось з півзахисників команди Сімоне Індзагі. Навколо Тена Копмейнерса багато чуток, і він був би непоганим трансфером. Але цього недостатньо, особливо якщо піде Адрієн Рабьо.

У мене таке відчуття, що перш ніж вирішити, продовжувати контракт чи ні, Адріан хоче зрозуміти, чи здатен Ювентус створити команду для перемог. Ювентус має багато талантів. Мені подобається Кенан Їлдиз, він довів, що має особистість, необхідну для топ-клубу.

Ми повинні побачити, чи залишиться Массіміліано Аллегрі. Зараз квітень, і ми досі не маємо впевненості".

Наразі Ювентус знаходиться на 3 місці в Серії А.