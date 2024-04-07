Італія

Клуб хоче підписати влітку одного з лідерів Баєра.

Ювентус розглядає варіант із трансфером Віктора Боніфейса наступного літа — повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Скаути команди вже переглядали Віктора у попередніх матчах і вивчають можливість його запрошення. Також Боніфейс подобається спортивному директору клубу Крістіану Джунтолі.

Наразі пропозицій щодо трансферу немає. Більш конкретні розмови будуть у випадку з переходом Душана Влаховича.

Цього сезону 23-річний гравець провів 25 матчів в усіх можливих турнірах, забив 16 голів і віддав 9 асистів.