Клуб хоче підписати влітку одного з лідерів Баєра.
Віктор Боніфейс - Getty Images
07 квітня 2024, 16:34
Ювентус розглядає варіант із трансфером Віктора Боніфейса наступного літа — повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Скаути команди вже переглядали Віктора у попередніх матчах і вивчають можливість його запрошення. Також Боніфейс подобається спортивному директору клубу Крістіану Джунтолі.
Наразі пропозицій щодо трансферу немає. Більш конкретні розмови будуть у випадку з переходом Душана Влаховича.
Цього сезону 23-річний гравець провів 25 матчів в усіх можливих турнірах, забив 16 голів і віддав 9 асистів.