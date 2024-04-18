Італія

Але стан гравця вже поліпшився.

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі прокоментував стан Евана Ндіка, якому стало зле під час матчу Серії А Удінезе — Рома (1:1, матч не дограли).

"Він в порядку. Проблеми з легенею – це неприємно, але, на щастя – якщо можна так сказати, – це не те, чого ми побоювалися, коли він знепритомнів на полі.

Рішення [не догравати матч] було одноголосним, це було необхідне і навіть нормально. Жоден з наших гравців не був готовий відновити матч, тому що електрокардіограма [зроблена на стадіоні] показала, що він мав серцевий напад", – сказав головний тренер Роми.

Сьогодні Рома зіграє з Міланом в 1/4 фіналу Ліги Європи, початок матчу о 22:00.

Ндіка вже виписали з лікарні, але його поява в матчі з Міланом виключена.