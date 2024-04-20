Італія

Все логічно.

Головний тренер італійського Мілана Стефано Піолі залишить команду після закінчення цього сезону. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, найближчими тижнями керівництво "россонері" зробить кроки, необхідні для дострокового припинення співпраці з італійським фахівцем.

Чинний контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Стефано Піолі очолив Мілан в жовтні 2019 року. У сезоні-2021/2022 "россонері" стали переможцями італійської Серії А.

Нагадаємо, після 32-х зіграних турів чемпіонату Італії, колектив Піолі набрав 69 очок та посідає друге місце. "Россонері" відстають від лідируючого Інтера на 14 пунктів. Також Мілан вилетів з Ліги Європи на стадії 1/4 фіналу від римської Роми (0:1, 1:2).