Італія

"Богиня" проводить потужний сезон.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні може підписати новий контракт із італійським клубом. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "богині" хоче втримати 66-річного фахівця, незважаючи на інтерес до нього з боку італійських топ-клубів. Наставнику буде запропоновано новий контракт до 2026 року з опцією автоматичного продовження ще на один рік.

Чинна угода тренера з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.

Джан П'єро Гасперіні очолює клуб з міста Бергамо з 2016 року.

Наразі Аталанта посідає сьому сходинку у турнірній таблиці італійської Серії А, набравши 51 пункт після 31-го зіграного туру та маючи одну/дві гри в запасі порівняно з найближчими конкурентами. Також колектив під керівництвом Гасперіні вийшов до півфіналу Ліги Європи, пройшовши у попередньому раунді англійський Ліверпуль (3:0, 0:1).