"Богиня" проводить потужний сезон.
Гасперіні, getty images
20 квітня 2024, 11:53
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні може підписати новий контракт із італійським клубом. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "богині" хоче втримати 66-річного фахівця, незважаючи на інтерес до нього з боку італійських топ-клубів. Наставнику буде запропоновано новий контракт до 2026 року з опцією автоматичного продовження ще на один рік.
Чинна угода тренера з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.
Джан П'єро Гасперіні очолює клуб з міста Бергамо з 2016 року.
Наразі Аталанта посідає сьому сходинку у турнірній таблиці італійської Серії А, набравши 51 пункт після 31-го зіграного туру та маючи одну/дві гри в запасі порівняно з найближчими конкурентами. Також колектив під керівництвом Гасперіні вийшов до півфіналу Ліги Європи, пройшовши у попередньому раунді англійський Ліверпуль (3:0, 0:1).